Invasions de domicile: un suspect arrêté, deux autres recherchés

Le Service de police de la Ville de Québec a procédé à l’arrestation d’un suspect de 33 ans, relativement à trois dossiers d’invasions de domicile survenues le 17 mars dernier, sur les territoires de Québec et de Lévis.

Le suspect a été arrêté mardi après-midi, dans une résidence de la rue Michelet, pour vol qualifié, voies de fait avec lésions, agression armée, introduction par effraction, vol de véhicule et vol de moins de 5 000 $. Cette arrestation est le résultat d’une enquête conjointe menée en collaboration avec le Service de police de la Ville de Lévis.

Les trois dossiers d’invasions de domicile ont rapidement été reliés et les enquêteurs des deux services de police ont conjointement procédé à l’arrestation de l’homme, qui est connu du milieu policier. Deux autres suspects sont toujours en cavale.

Les trois invasions de domicile sont survenues en l’espace de quelques heures. Le premier s’est produit à Lévis, vers 15h30. Le suspect était accompagné de deux autres individus et ils étaient armés d’un objet contondant et d’une arme blanche. La victime a subi plusieurs blessures.

La deuxième invasion est survenue une heure plus tard, dans un immeuble à logements du boulevard Wilfrid-Hamel. Les trois mêmes individus auraient notamment volé du matériel électronique. Personne n’était sur place. Les suspects se sont ensuite rendus dans un second logement du même immeuble.

Un des suspects aurait agressé un homme âgé de 31 ans avec un objet contondant lui infligeant ainsi des blessures importantes au visage. La victime s’est rendue par elle-même dans un centre hospitalier.

Le suspect est présentement détenu et devrait comparaître au palais de juste de Québec. Les deux autres suspects sont toujours recherchés par la police et l’enquête se poursuit. Le SPVQ et le SPVL invitent la population à communiquer avec eux si elle détient des informations sur ce dossier.