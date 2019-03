La météo fait grimper le prix des fruits et légumes

Le prix des fruits et légumes frais a augmenté au cours des dernières semaines. Les récoltes en provenance de l'étranger ont été affectées par la météo et c'est le consommateur qui en fait les frais.

Le chou-fleur frôle les 5$ ces jours-ci, le poivron se vend à 3,99$ la livre et les fraises sont à plus de 3,50$.

Entre novembre et juin, 60% des fruits et légumes proviennent de l'étranger, principalement des États-Unis et du Mexique.

Les conditions météo à l'étranger ont un impact. Les détaillants doivent parfois même laisser aller des produits sous le prix coutant.

Chez FLB Solutions Alimentaires, on explique avoir dû importer des légumes d’Europe en raison du manque à combler.

Pour essayer d’économiser, les consommateurs vont acheter des aliments selon les spéciaux ou encore dans différents commerces.