L’Apollo ira à la ferraille, confirme le PDG de la STQ

Le traversier Apollo, ce vieux navire endommagé après une collision au quai de Matane, ira bel et bien à la ferraille, a confirmé en entrevue avec Mario Dumont mercredi matin le PDG par intérim de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaut.

Mardi, le navire, qui faisait la liaison Matane/Baie-Comeau/Godbout, a été officiellement retiré de la circulation par la STQ. Rappelons que samedi, il a subi des dommages considérables après être entré en collision avec le quai de Matane.

Vu son état déplorable, l’Apollo sera vendu pour le métal et les pièces. À moins qu’un transporteur contacte la STQ pour montrer son intérêt à acheter le navire, une avenue «peu probable» selon lui.

«Ce qu’on recherchait, c’était une solution d’urgence. C’était le seul navire qui était disponible à l’époque», souligne-t-il.

L’Apollo a été acheté en urgence à la compagnie Labrador Marine, et il était fonctionnel à ce moment, plaide M. Lafaut.

Transports Canada avait identifié des travaux à faire pour le remettre à niveau, ce qui a été fait, explique-t-il. Malgré tout, quelques semaines plus tard, son état justifie sa mise au rancard.

La STQ pourrait-elle engager des procédures contre le vendeur? L’équipe légale de la Société regardera ce qu’il est possible.

Problème mécanique

Le premier accident du traversier, survenu à Godbout, serait possiblement survenu après une erreur d’opération. Toutefois, les «éléments [n’étaient] pas en notre faveur», notamment avec les vents et la glace, dit M. Lafaut.

Pour ce qui est du deuxième accident, le propulseur d’étrave n’a pas répondu comme il devait.

«La commande que le capitaine avait à sa disposition n’a pas fonctionné. Il a fallu qu’il fasse des manœuvres de rattrapage, relate le PDG. Quand vous rentrez dans un port et que vous savez que vous avez tous les dispositifs de contrôle à votre disposition, c’est une chose. Lorsqu’il en manque, vous planifiez votre manœuvre. Mais lorsqu’elle manque à la dernière minute, c’est une autre chose.»

Nouveau navire

La STQ est présentement dans le «dernier droit» pour acheter un navire de relève. Dans ce cas, on a demandé une inspection supplémentaire et on est dans la négociation finale. Il s’agit d’un traversier «très récent, et qui va répondre aux besoins de la Société pour assurer la relève», assure Stéphane Lafaut.

Pour le moment, dur de dire quand il sera prêt à relier les deux rives du fleuve. Une fois acheté, il faudra développer la formation pour le personnel naviguant et les procédures d’accostage, entre autres.

Il sera affecté sur d’autres traverses quand le F.-A.-Gauthier, en réparation, reviendra sur la liaison Matane/Baie-Comeau/Godbout.

M. Lafaut assure qu’il n’a pas l’intention de procéder en urgence.

Des tests pour le «Gauthier»

Le «Gauthier» est toujours au chantier maritime de la Davie; ses propulseurs sont démontés et subissent de multiples tests effectués par une firme spécialisée.

«On veut réellement comprendre ce qui s’est passé», explique le PDG de la STQ.

Son retour n’est assurément par prévu avant l’automne.

«Ça va prendre e temps qu’il faut, ranche le dirigeant. S’il faut ralentir davantage le processus pour bien comprendre et s’assurer que le navire est bien sécuritaire pour opérer, on va le faire.»