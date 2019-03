Le sommeil perturbé pendant 6 ans après l’arrivée de bébé

Que les nouveaux parents se le tiennent pour dit: le sommeil demeure perturbé pendant six ans en moyenne après la naissance d’un enfant, selon une nouvelle étude.

Ce déficit de sommeil, documenté par des chercheurs de l’Université de Warwick, au Royaume-Uni, affecterait davantage les femmes.

En effet, les mères perdent une heure de sommeil par nuit dans les trois premiers mois suivant l’accouchement. Pour les hommes, il s’agirait plutôt de 15 minutes retranchées.

«C’est un sommeil qui ne se récupère pas, mais on apprend à vivre avec ce manque-là», philosophe une mère de famille, questionnée sur la rue.

«On essaie de dormir le plus possible avant l’arrivée de bébé; sinon, on gère à mesure, on dort en même temps que lui», explique une autre.

Par ailleurs, la qualité du sommeil est elle aussi affectée à la baisse chez les nouveaux parents.

Dès que l’enfant atteint l’âge de quatre ans, la justice se rétablit entre les parents alors que l’écart de sommeil entre la mère et le père se resserre. À partir de là, la mère est toujours privée de 20 minutes de sommeil comparativement à 15 pour le père.