Montréal nommée meilleure ville sportive au Canada

La Ville de Montréal a été classée première au Canada pour l’accueil d’événements sportifs par l'Alliance canadienne du tourisme sportif.

«Quelle excellente nouvelle pour Montréal, qui remporte la "pole position" pour une deuxième année consécutive, a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, dans un communiqué. [...] Nous sommes convaincus que les grands événements sportifs constituent une excellente vitrine pour Montréal et engendrent des retombées économiques, touristiques et médiatiques importantes pour l'avenir de la métropole québécoise.»

La province fait belle figure dans ce classement, établi selon l'Index canadien de l'impact sportif global, puisque Québec arrive en deuxième place, devant Edmonton. Toronto et Vancouver complètent le top 5.

«À Québec, nous avons la capacité, l'expertise, des installations de calibre, des sites urbains exceptionnels et, surtout, un sens de l'accueil et un savoir-faire remarquable», a souligné le président de Québec Destination affaires, Pierre-Michel Bouchard, via un communiqué.

L’Index a été développé par l'Alliance canadienne du tourisme sportif en collaboration avec Sportcal, une entreprise spécialisée en marketing du sport.