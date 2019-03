Plusieurs projets innovants en lice pour le Grand Prix

Le Conseil des arts de Montréal remettra jeudi une bourse de 30 000 $ à un organisme ayant grandement contribué à la vitalité artistique de Montréal. Aperçu de trois finalistes en compétition.

Cinéma Moderne

NADIA LEMIEUX/24 HEURES/AGENCE QMI

Ouvert officiellement depuis le 17 septembre dernier, le Cinéma moderne est une toute nouvelle salle de cinéma installée au cœur du quartier Mile-End. C’est en raison de sa programmation diversifiée et événementielle que le cinéma moderne se retrouve en lice aujourd’hui.

«J’avais envie de prendre le meilleur des festivals et d’amener ça dans un lieu permanent où 365 jours par année on pouvait avoir accès à une programmation très diversifiée, axée sur l’événementiel, avec des films d’un peu partout dans le monde», a indiqué Roxanne Sayegh, cofondatrice et directrice générale du Cinéma Moderne.

Les projets pour l’avenir sont foisonnants également. «C’est sûr qu’on rêve d’avoir un jour une deuxième salle, ou d’ouvrir peut-être une deuxième succursale», a poursuivi Roxanne Sayegh.

MU

COURTOISIE/OLIVIER BOUSQUET

Visibles d’un peu partout sur l’île de Montréal, les murales créées par MU seront également saluées jeudi. Poursuivant la série «Les bâtisseurs culturels montréalais», ces grands tableaux rendent hommage cette année aux figures emblématiques que sont Alanis Obomsawin, une cinéaste abénaquiste, et Daisy Peterson Sweeney, une enseignante et musicienne.

Une manière pour l’organisme de dynamiser la vie culturelle à Montréal. «Ce n’est pas comme aller dans un musée où s’acheter un billet pour un spectacle, c’est dans la vie des gens. C’est dans le quotidien des gens, c’est accessible, c’est démocratique», a expliqué Élizabeth-Ann Doyle, cofondatrice et directrice générale de l’organisme MU.

L’objectif n’est pas seulement esthétique. «Ç'a été démontré autant ailleurs qu’à Montréal comment une œuvre d’art peut vraiment être un vecteur de changement dans un quartier, dans un milieu de vie», a poursuivi la cofondatrice.

ZH Festival

COURTOISIE/JENNIFER PITOSCIA

Maintenant bien installé dans l’univers culturel montréalais, le ZH Festival célébrait sa dixième édition l’été dernier. Pour l’occasion, le festival a su réunir dans l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve des centaines d’artistes qui ont su attirer plus de 4000 spectateurs.

Un festival dont la voix s’est affirmée de plus en plus au cours des dix dernières années. «C’est devenu un rendez-vous estival pour les diffuseurs, pour les amateurs d’art vivant, pour les artistes», a indiqué Mélissa Larivière, directrice générale et artistique du ZH Festival.

La suite des choses s’annonce également lumineuse. «Il y a de belles collaborations qui se confirment pour la onzième édition», a ajouté Mélissa Larivière.

Le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal sera décerné jeudi après-midi. L’organisme lauréat recevra une bourse de 30 000 $, ainsi qu’une œuvre d’art réalisée par un artiste montréalais. Chacun des finalistes recevra une bourse de 5000 $.