Première bande-annonce pour le nouveau film de Quentin Tarantino

Fans de Quentin Tarantino, c’est le moment de célébrer, alors qu’une première bande-annonce pour Once Upon a Time in Hollywood, le 9e long-métrage du réalisateur américain, vient de frapper l’Internet.

Le film, réalisé et scénarisé par Tarantino, se penchera sur l’univers d’Hollywood à la fin des années 60, suivant plus particulièrement un acteur de télévision sur le déclin, joué par Leonard Di Caprio, et son double cascadeur, interprété par Brad Pitt.

Prenant place en 1969, Once Upon a Time in Hollywood, qui aura pour trame de fond la triste montée en influence de Charles Manson et de ses adeptes, mettra notamment aussi en vedette Margot Robbie, Al Pacino, Bruce Dern, Damian Lewis, Dakota Fanning et le regretté Luke Perry.

La sortie du long-métrage est attendue en salle pour le 26 juillet prochain et pourrait, selon des rumeurs rapportées par The Hollywood Reporter, être présenté en première mondiale lors du prochain Festival de Cannes.