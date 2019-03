Traçabilité des sols contaminés: il faut faire plus, selon un ex-vice-président du BAPE

Un règlement portant uniquement sur la traçabilité des sols contaminés serait insuffisant, selon l’ancien vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) Louis-Gilles Francoeur.

De passage mercredi à l'émission «Là-haut sur la colline» de QUB radio, l'expert en questions environnementales a affirmé qu'il fallait responsabiliser les propriétaires des terrains pour stopper le déversement illégal des sols contaminés dans les campagnes du Québec.

À son avis, la responsabilité est, à l’heure actuelle, implicite dans le règlement, mais il faudrait la rendre claire et directe pour que le ministère de l'Environnement soit capable de poursuivre les propriétaires.

Les sols contaminés sont des sols qui contiennent des hydrocarbures (du pétrole) et(ou) des métaux lourds. Dépendamment du niveau de contamination, les sols contaminés aux hydrocarbures doivent soit être traités à des centres de traitement désignés à cet effet ou être déposés à des centres d'enfouissement de déchets.

Mais des enquêtes ont démontré que plusieurs entreprises de transport contournent le règlement actuel et déversent ces sols de façon illégale pour éviter de payer la tarification élevée des sites d'enfouissement.

Dans l'espoir de contrer ce problème, le ministre de l’Environnement a annoncé mardi qu’il déposerait, au début du mois d’avril, un projet de règlement sur la traçabilité des sols contaminés.

Selon Louis-Gilles Francoeur, un règlement qui vise simplement à suivre les camionneurs ne sera pas suffisant.

«Ça va nous permettre de savoir où vont les camions, mais pas de régler les problèmes», a-t-il dit.

Rendre le propriétaire responsable

«Le propriétaire des terrains contaminés devrait être juridiquement responsable de toute la chaîne de personnes à qui il confie le travail, ce qui l'obligerait à vérifier, en lieu et place du ministère de l’Environnement, parce que sa responsabilité est énorme», a-t-il indiqué.

De plus, les entreprises de transport et les camionneurs qui déversent dans des sites non réglementaires devraient perdre leur permis, selon M. Francoeur.

Le Québec devrait par ailleurs déclarer un moratoire sur le transport des sols contaminés en Ontario. «On traite les sols contaminés uniquement dans des sites autorisés du Québec; c’est ça qui devrait être la règle», a-t-il dit.

Finalement, le système de redevance encouragerait un réseau illicite de transport des sols contaminés. Ce système devrait être aboli, selon l'expert.

«Il n’y a personne qui a peur de la police dans ce milieu», a affirmé M. Francoeur.