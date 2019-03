Un contrat en Europe pour Bombardier Transport

Bombardier Transport a annoncé mercredi un contrat de 171 millions $ US pour la rénovation de navettes de l'Eurotunnel.

En vertu de ce contrat d’une durée de sept ans, Bombardier Transport va rénover neuf navettes PAX, qui permettent aux véhicules de tourisme de traverser la Manche en 35 minutes. Ces navettes sont chacune longue de 800 mètres et composées au total de 254 wagons.

«Ce projet, le plus important en Europe par son ampleur et son ambition, marque une étape importante du développement de notre activité de rénovation et fait de Bombardier le leader incontesté de ce marché en France», a fait savoir Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France.

Les livraisons des rames se dérouleront entre la mi-2022 et la mi-2026.

«Eurotunnel a choisi de faire confiance à Bombardier Transport pour la rénovation de ses Navettes Passagers qu’ils ont fabriquées il y a 30 ans et dont nous fêtons les 25 ans de mise en service», a souligné François Gauthey, directeur général délégué du Groupe Eurotunnel, gestionnaire du tunnel sous la Manche.

Pour rappel, ce sont les équipes françaises et belges de Bombardier Transport qui sont derrière la conception et la fabrication de ces navettes.