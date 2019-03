Une amende de 10 $ pour une agression sexuelle

La condamnation d'un homme à une amende équivalente à dix dollars au Vietnam, coupable d'avoir embrassé de force une compatriote dans un ascenseur, a suscité mercredi une mobilisation de l'opinion publique en faveur d'un durcissement de la loi.

La vidéo de surveillance montrant l'homme coinçant la femme de longues secondes dans un coin de l'ascenseur, avant de la laisser sortir, est devenue virale sur YouTube.

Les internautes étaient nombreux à exprimer leur colère après la condamnation mardi de l'agresseur par un tribunal de Hanoï à une simple amende, y voyant une «atteinte à la dignité des Vietnamiennes».

En effet, contrairement au viol, l'agression sexuelle n'est pas considérée comme un crime au Vietnam, mais entre dans la catégorie légale de «l'insulte et du comportement déplacé». Et la peine maximale équivaut à un peu plus de 17 dollars.

Une pétition en ligne a été lancée pour demander un changement de la législation établie par le régime communiste autoritaire à la tête du pays, recueillant rapidement des centaines de signatures.

Il n'existe pas de données officielles au Vietnam sur le nombre d'agressions sexuelles, mais selon une étude de 2014 réalisée par l'ONG ActionAid, près de 90% des 2 000 Vietnamiennes interrogées disaient avoir subi des agressions sexuelles dans des espaces publics.

La dernière grande étude sur le sujet remonte à 2010: selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, 34% des Vietnamiennes interrogées disaient être abusées par leur compagnon.