Une attestation souligne l’«exemplarité» de SNC-Lavalin en matière d’éthique

En pleine tourmente à Ottawa en raison de son passé trouble en affaires, SNC-Lavalin avait enfin de bonnes nouvelles à partager, mercredi, la multinationale québécoise s’étant distinguée pour son programme d’éthique et de conformité.

SNC-Lavalin dit avoir obtenu l’attestation Compliance Leader Verification de l’Institut Ethisphere, basé en Arizona, qui a soumis les pratiques de l’entreprise montréalaise aux données des World’s Most Ethical Companies de 2018.

Selon Erica Salmon Byrne, vice-présidente directrice d'Ethisphere, la «structure du programme» de SNC-Lavalin «est exemplaire», alors qu’elle a adopté «de nombreuses pratiques avant-gardistes qui reflètent la sincérité de l'engagement de l'entreprise à être intègre dans toutes ses actions».

Mme Salmon Byrne va même jusqu’à saluer le «leadership manifeste de Neil Bruce et de Hentie Dirker», qui, selon elle, «montre à quel point ils souhaitent mener les activités en suivant la bonne voie, et transmet ce message aux employés de SNC-Lavalin partout dans le monde».

«La reconnaissance d'Ethisphere est une preuve de nos efforts pour bâtir un solide programme d'éthique et de conformité», a dit pour sa part Neil Bruce, président et chef de la direction, SNC-Lavalin.

«C'est en nous comparant aux meilleures entreprises que nous continuerons à améliorer les éléments, la structure et les processus de notre programme. Je tiens à remercier tous nos employés pour leur engagement à promouvoir une culture d'intégrité», a ajouté M. Bruce.

Rappelons que SNC-Lavalin est sur la sellette depuis près de deux mois à Ottawa, où des allégations d’ingérence politique secouent le premier ministre Justin Trudeau et son bureau. Lors de son témoignage devant le comité de la justice, l’ex-ministre de la Justice Judy Wilson-Raybould a allégué avoir subi des pressions soutenues et inappropriées pour que SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation, ce qui lui permettrait d’éviter un procès criminel relativement à des allégations de malversations commises en Libye entre 2001 et 2011.