Boeing 737 Max: Air Canada avait acheté les options de sécurité

Air Canada a assuré jeudi que ses appareils 737 MAX de Boeing, cloués au sol après la tragédie d’Ethiopian Airlines, sont bel et bien équipés de deux systèmes de sécurité anti-décrochage, qui sont pour l'heure disponibles seulement en option.

Une porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé que les deux systèmes étaient disponibles sur ses 24 appareils 737 MAX.

Rappelons que les appareils Boeing 737 MAX ont été cloués au sol partout dans le monde par les autorités par mesure de sécurité à la suite de deux accidents aériens, soit l’écrasement d’un avion de ce type d’Ethiopian Airlines le 10 mars dernier et un autre de la compagnie indonésienne Lion Air en octobre dernier.

Au Canada, les transporteurs Air Canada, WestJet et Sunwing comptent respectivement 24, 13 et quatre Boeing 737 Max 8 dans leur flotte.

Jeudi matin, le «New York Times» a rapporté que Boeing aurait vendu les 737 MAX qui se sont écrasés sans deux dispositifs de sécurité. Le quotidien précise d’ailleurs que le constructeur aéronautique américain proposait ces dispositifs aux compagnies aériennes moyennant un coût supplémentaire, mais la situation pourrait changer.

Se basant sur une source industrielle, l’AFP a rapporté jeudi que les Boeing 737 MAX seront désormais tous équipés d'un signal d'alerte lumineux pour avertir de tout dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans l'accident d'un appareil de ce type ayant entraîné la mort de 189 personnes en octobre dernier en Indonésie.

L'accident du vol d'Ethiopian Airlines qui s’est produit ce mois-ci, dans des circonstances similaires à la tragédie indonésienne, a pour sa part fait 157 morts et déclenché une tempête internationale pour Boeing.

Le «New York Times» a également indiqué que le pilote d’Ethiopian Airlines n’avait pas reçu de formation, des allégations réfutées par la compagnie aérienne.

«Ethiopian Airlines, l'une des compagnies aériennes les plus sûres et les plus fiables au monde, est heureuse de confirmer que les pilotes éthiopiens ont suivi les différentes formations recommandée par Boeing et approuvée par la FAA», peut-on lire dans un communiqué.

Par ailleurs, le transporteur a invité toutes les «parties concernées à s'abstenir de faire des déclarations mal informées, incorrectes, irresponsables et trompeuses au cours de la période couverte par l'enquête sur l'accident».