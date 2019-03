Chien attaché à un arbre retrouvé mort au parc Angrignon

La SPCA de Montréal enquête relativement à la découverte du cadavre d’un chien attaché à un arbre dans le parc Angrignon, hier, dans le secteur de Ville-Emard. C’est une passante qui a retrouvé la pauvre bête sans vie et recouverte de neige.

Des agentes de protection animale de la SPCA de Montréal se sont déplacées dans le parc en soirée, informe la SPCA sur sa page Facebook. La dépouille du chien a été récupérée avec l’assistance du SPVM. Des expertises vétérinaires seront effectuées afin de connaître la cause de sa mort.

«Le chien, baptisé Henri par notre équipe, a ensuite été transporté à la SPCA de Montréal», ajoute-t-on.

Henri est un mâle adulte non stérilisé de grande race, aux oreilles tombantes et au pelage majoritairement gris avec du blanc sur le poitrail et autour du cou, précise la SPCA.

L’organisme demande l’aide du public. La SPCA recherche des témoins, voire des promeneurs dans le parc Angrignon qui permettraient d’identifier la personne qui a abandonné Henri attaché au bout de sa laisse à un arbre.

La SPCA précise qu’il lui est impossible de donner plus de détails quant à la macabre découverte de l’animal «afin de ne pas compromettre son enquête».

Quiconque possède des renseignements concernant cette affaire est prié de communiquer avec la SPCA par courriel en écrivant au @spca.com ou par téléphone au (514) 735-2711 poste 2230. Tout renseignement obtenu sera traité de façon confidentielle, spécifie-t-on.