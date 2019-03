Des indemnités jugées insuffisantes

Le programme d’indemnisation mis en place par la Société des traversiers du Québec (STQ), la semaine dernière, est décrié par des entreprises de la Manicouagan.

Le programme a plutôt un goût amer pour Carl Desbiens, propriétaire de Distribution Carl Desbiens, à Baie-Comeau. L’homme d’affaires distribue des produits laitiers entre Longue-Rive et Rivière-Pentecôte pour Agropur. «On s’est tous regardés, puis on s’est dit : Ç'a pas de sens.» Ses pertes sont estimées entre 7500 et 10 000 $ depuis le début de la saga des traversiers.

«On est dans le jus. On travaille, mais c’est comme s'ils ne nous offrent rien en compensation pour tout le temps perdu, a-t-il expliqué. On paye, mais ce n’est pas notre faute.»

Ses produits sont arrivés plus souvent qu’à leur tour en retard cet hiver. Tous les horaires de travail ont dû être modifiés en conséquence. Carl Desbiens cumule plus de 350 heures supplémentaires pour ses quatre employés et lui-même. Et il ne recevra aucune compensation.

«Il disait à 8 h du matin que le bateau ne traverse pas, a souligné M. Desbiens. Quand la van part d’Amqui, à 8 h le matin, pis qu’elle fait le tour, c’est sûr qu’elle arrive à 8-9 heures le soir, alors on travaillait de nuit. Moi je travaillais de nuit, parce que je ne peux pas faire entrer mes gars de nuit quand ils commencent à 4 heures du matin.»

Pendant ce temps, la Chambre de commerce de la Manicouagan compile toutes les pertes financières de ses membres reliées à la saga des traversiers. L’organisme a une idée bien précise d’un programme d’indemnisation idéal pour les prochains bris du traversier.

«De la même façon qu’une compagnie aérienne va te dédommager tes nuitées, va rembourser les frais que tu as eus parce qu’elle a eu un problème mécanique avec un avion, ils doivent payer, ils doivent rembourser, a souligné Antonio Hortas, président de l’organisme. C’est la même chose pour la STQ.»

La STQ promet de dévoiler bientôt un deuxième programme de compensation financière.