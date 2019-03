Des métros aux cinq minutes dès lundi

Dès lundi, le temps d’attente sur les quais de métro des lignes orange et verte sera de cinq minutes maximum, la semaine, de 7 h à 22 h 30.

Cette augmentation du service représente 80 passages de plus par semaine sur la ligne verte et 35 passages supplémentaires sur la ligne orange. Celles-ci sont les plus achalandées du métro de Montréal.

À l’heure de pointe, la fréquence de passage du métro est déjà plus courte que cinq minutes, rappelle dans un communiqué la Société de transport de Montréal (STM).

Cette mesure avait été annoncée en novembre dernier par la STM lors du dépôt de son budget 2019. Elle correspond à une augmentation globale du service de métro de l’ordre de 2,2 %. L’achalandage sur l’ensemble du réseau de métro a pour sa part augmenté de 5 % en 2018.