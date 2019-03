Les changements technologiques et l’arrivée d’applications qui permettent de faciliter la vie dans une multitude de domaines ont particulièrement transformé l’industrie du taxi au Québec.

Dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» Richard Martineau a salué la décision du ministre des Transports, François Bonnardel, qui a déposé mercredi un projet de loi qui ouvre grand la porte aux entreprises numériques de transport de personnes, tel Uber et Lyft, notamment , grâce à l’abolition du système de quotas qui protégeait l’industrie du taxi traditionnel.

Tout en soulignant que ces changements seront difficiles pour les taxis, la situation qui prévalait ne tenait pas debout, explique le chroniqueur.

«L’affaire des permis de taxis : il y avait des quotas qui disaient qu’il ne devrait pas avoir plus de X taxis en circulation. Des gens vendaient leur permis de taxi avec profit et le permis valait de plus en plus d’argent. »

Malgré les compensations financières de 500 millions $ annoncées par le gouvernement Legault, les chauffeurs de taxi sont furieux.

«À une autre époque, des gens avaient mis toutes leurs économies dans les clubs vidéos. C’est fermé les clubs vidéos. Les agences de voyages vont probablement fermer aussi, les hôtels ont de la compétition avec Air BnB.»

Il ajoute qu’à une autre époque, il existait des allumeurs de réverbères, et des typographes dans les salles de rédaction, des métiers qui ont disparu.

«Ça s’appelle le progrès! Oui c’est extrêmement difficile, mais on ne pouvait pas maintenir une situation qui ne tenait pas debout. Le ministre a mis ses culottes. [...] Je vais pouvoir chauffer un taxi!», conclut-il.

