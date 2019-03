La fin du Fonds des grands événements à Québec

Le gouvernement Legault met la hache dans le Fonds des grands événements qui est octroyé à la Ville de Québec depuis le 400e anniversaire de la ville, privant la Ville de Québec de 5 millions $ par an.

La Ville du maire Régis Labeaume s’était plainte de ne pas avoir reçu les 5 millions $ qui lui étaient dus l’an passé. C’est maintenant confirmé qu’elle ne reverra pas la couleur de cet argent et qu’elle ne pourra plus compter sur cette enveloppe pour bonifier les événements qui se déroulent sur son territoire.

À la place, le gouvernement Legault crée un nouveau fonds qui sera provisionné de 4,3 millions $ par an, et qui sera administré par la Commission de la capitale nationale. Il ne sera plus uniquement dévolu à Québec, mais bien à l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale, qui comprend Lévis, Charlevoix, la Côte-de-Beaupré, Portneuf, Bellechasse.

Ce fonds ne servira pas uniquement aux événements. Il pourra être affecté à tout projet de «développement économique».

Ainsi, avec la fin du fonds des grands événements, les demandes du maire de Québec sont toutes restées lettre morte dans ce budget 2019-2020, à part une ligne dans laquelle le gouvernement s’engage à mettre en place des zones d’innovation, mais sans chiffrer cette promesse.