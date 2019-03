Labeaume révolté de ne recueillir que des miettes pour le transport collectif

Réservant une volée de bois vert aux deux gouvernements, le maire de Québec trouve «révoltant» qu’en matière de mobilité, tous les fonds soient dirigés vers Montréal et que Québec récolte des miettes.

«Ces deux gouvernements-là, cette semaine, ils déçoivent énormément. En transport collectif, on a l’impression qu’ils croient juste à Montréal, et ça, c’est révoltant», a lancé Régis Labeaume, furieux, à la sortie de l’annonce du budget provincial. Il constate que «les milliards pleuvent sur Montréal» et qu’il n’y a «pas une cenne» pour Québec et les régions.

Précédemment, le maire avait rencontré le premier ministre, François Legault.

«La mobilité, dans l’avenir, ça va être à Montréal, a-t-il ragé. Ça ne sera pas à Québec, ça ne sera pas dans les régions. Si vous habitez à Québec ou dans les régions, votre avion coûte cher, vous n’avez pas de transport collectif, pas de transport interrégional, il n’y a plus de trains, mais à Montréal, l’argent va aller là. C’est extrêmement décevant.»

Refusant d’embarquer dans la guerre entre Québec et Ottawa et de jouer «le goon» pour l’un ou l’autre, il a écorché également les deux paliers supérieurs.

Aux libéraux de Justin Trudeau, il conseille de «lâcher SNC-Lavalin et de se souvenir qu’ils ont besoin du Québec pour les prochaines élections».

Au gouvernement Legault, il demande «de ne pas faire comme tous les gouvernements ont fait depuis des décennies et de se braquer sur une chicane fédérale-provinciale».

M. Labeaume dit espérer que «le bon sens va l’emporter» et assure que les travaux vont continuer sur le projet, mais ajoute: «Mon problème à moi c’est que j’ai un petit problème. Je vais manquer de temps. C’est ça mon maudit problème». Il n’a pas voulu préciser sa pensée, et dire s’il faisait référence à son état de santé, lui qui souffre du cancer de la prostate.

Sur le troisième lien, le maire a constaté «qu’il y en a plus dans le budget pour les plans et devis qu’il y en a pour le tramway».

Le chef de l’opposition à Québec, Jean-François Gosselin, estime que «le temps où les gouvernements étaient à genoux devant Régis Labeaume, c’est terminé». «Il n’a plus l’écoute des gouvernements.»

Malgré qu’il y ait 2,2 milliards $ sur la table, il demande maintenant au maire de stopper complètement son projet de réseau structurant.

«Il faut qu’il arrête de dépenser des millions de dollars d’argent public alors qu’il n’a pas le financement.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, s’est quant à lui réjoui d’un budget qui marque un tournant et la fin du «gouvernement à deux vitesses» qui n’en a que pour Québec et Montréal.

Ravi des fonds alloués pour les plans et devis du troisième lien et pour plusieurs projets routiers à Lévis, il a dit que c’est le meilleur budget provincial depuis qu’il est en poste.

«C’est une journée extraordinaire pour les citoyens de Lévis.»