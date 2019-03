Le débat fait rage sur l’avenir d’un chien dangereux

Voici un débat qui risque de faire réagir : doit-on sauver ou euthanasier le chien qui a fait six blessés à Montréal-Nord, en août dernier?

Au moment où les avocats du cabinet de Me Anne-France Goldwater et ceux de la Ville de Montréal plaident leur cause et font état de leurs argumentations, Lise Vadnais, sœur de Christianne Vadnais, a qualifié cette affaire d’aberration lors d'une sortie émotive au Palais de justice de Montréal, jeudi.

«On est en train de sauver un chien au-delà de l’humain», a déclaré avec stupéfaction Lise Vadnais, dont la sœur a été tuée par un pitbull qui s’était introduit dans sa cour arrière dans l’Est de la métropole en 2016.



Lise Vadnais a par ailleurs déploré qu’il n’y ait pas eu d’accusation de négligence criminelle contre Frances Richardson. La citoyenne de Montréal-Nord avait la garde de quatre enfants en août 2018, lorsque chien faisant l’objet du débat devant le tribunal a fait de nombreux blessés.



«Je suis très inquiète des conclusions de ce jugement à venir concernant ce chien. J’espère que le règlement de la Ville sera mis en application. Sinon, ce sera de la poudre aux yeux. On n’a pas à évaluer un chien qui a clairement montré sa dangerosité. Par ailleurs, qui paie Me Goldwater et son fils, le lobby des pro pitbulls? Si la sécurité des citoyens est mise en cause, il faut sauver l’humain», a-t-elle déclaré.

Rappelons que le cabinet de Me Goldwater souhaite donner une nouvelle chance à l’animal en l’envoyant dans un refuge aux États-Unis.



La Ville rappelle qu’il a été déclaré dangereux et qu’il faut l’euthanasier pour éliminer le risque.