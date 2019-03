Le «Ice Terminator», une invention montréalaise pour éviter les inondations

Avec la fonte des neiges et les puisards bouchés qui donnent des maux de tête aux cols bleus de Montréal, deux experts viennent de créer une invention pour empêcher les inondations dans les rues et les trottoirs de la métropole.

«Cette machine-là, elle fait le travail de 15 personnes. Avant, pour déglacer un puisard bloqué, c’était long et il fallait le faire avec des pics à glace qui pouvaient blesser des employés. Avec ça, quelques minutes et c’est terminé», a expliqué Sylvain Dorais, contremaître dans l’arrondissement de Verdun.

Ce dernier est le créateur de l’«Ice Terminator», un petit tracteur conçu spécialement pour déglacer les puisards et permettre l’écoulement normal des eaux. Une soucoupe placée devant l’engin s’insère entre la glace et le sol pour créer une rigole vers le trou du puits.

«On le teste dans nos rues de Verdun depuis la semaine dernière et c’est très concluant comme projet-pilote. On veut éviter les dégâts d’eau, les refoulements d’égouts et les inondations sur les trottoirs ou dans les rues. C’est la première fois, à ma connaissance, qu’on crée une machine pour ça», a indiqué M. Dorais.

Les conditions météorologiques extrêmes cet hiver à Montréal, avec les épisodes de gel-dégel, ont amené le contremaitre à trouver des solutions. D’après lui, on utilise les mêmes méthodes depuis les années 60 pour dégeler les puisards et il était temps d’innover.

«Le seul hic, c’est qu’il faut un épisode de redoux pour que la machine fonctionne bien et puisse insérer la soucoupe entre la chaussée et la glace. En haut de 0 degré, c’est l’idéal», a souligné Pierre-Olivier Aubin, de l’Atelier Aubin, qui a participé à la création de l’invention.

Près de 3500 $ ont été investis pour réaliser l’«Ice Terminator». Pour l’instant, il existe un seul prototype à Montréal.

148 000 puisards à Montréal

Du côté de la Ville de Montréal, l'élu responsable du déneigement, Jean-François Parenteau, se dit fier de la création de ses cols bleus et affirme que le projet-pilote pourrait aller encore plus loin.

«À date, ça fonctionne bien, ça nous fait économiser du temps et c’est sur le banc d’essai. Il y a des faiblesses et on veut encore améliorer l’"Ice Terminator", [...] mais toute innovation qui peut aider, qui est facile à installer et à opérer, c’est certain que ça allume des lumières», a mentionné au «24 Heures» M. Parenteau.

«C’est un hiver exceptionnel qu’on a eu, il faut s’ajuster aux changements climatiques et innover. C’est ce que l’on fait avec ce genre d’idées», a-t-il ajouté.

Avec plus de 148 000 puisards dans la métropole québécoise, Jean-François Parenteau soutient que d’autres «Ice Terminator» pourraient faire leur apparition à l’extérieur de Verdun dans les années à venir.