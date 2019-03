Le troisième lien avance, le tramway stagne

Alors que le projet de tramway fait du surplace, le troisième lien avance sur la voie rapide avec le budget Legault présenté jeudi.

Pour son premier budget, le gouvernement de François Legault a décidé de faire cheminer le troisième lien en mode accéléré. Il passe donc de la phase «à l’étude» à «en planification». On réserve 325 millions $ pour des études et des plans et devis, qui s’ajoutent aux 20,5 millions $ déjà consentis pour un bureau de projet. Les travaux de ce bureau, qui devaient déterminer la pertinence de réaliser ce projet ou non, ne sont d’ailleurs pas encore terminés.

Mais pour le ministre des Transports, François Bonnardel, «c’est un projet qui est extrêmement important» et «on se donne tous les outils pour prendre la meilleure décision possible».

Au contraire, Québec Solidaire estime que le gouvernement agit comme si le projet était «un fait accompli». «Ce nouvel axe routier est inutile, coûteux et extrêmement dommageable pour l’environnement», a martelé le député Vincent Marissal.

Le gouvernement justifie sa décision de faire avancer le troisième lien à l’étape suivante par le fait que «sa réalisation réduira la congestion sur la Rive-Sud et le kilométrage parcouru», lit-on dans le budget.

Pendant ce temps, alors que les projets de transport collectif se multiplient à Montréal, le réseau structurant de transport collectif de la Ville de Québec demeure au même point. Il est en mode planification depuis un an. L’an dernier, le gouvernement libéral l’avait en effet propulsé à l’avant-plan.

Mais depuis, contrairement au troisième lien, le réseau de tramway-trambus n’a pas reçu les fonds spécifiquement pour la réalisation de plans et devis. Les 215 millions $ consentis en 2018 par les libéraux ne finançaient que les études.

Cette année, tout au plus, le gouvernement Legault confirme sa participation de 1,8 milliard $ sur la totalité du projet de 3 milliards $. Mais il ne dénoue pas l’impasse du financement fédéral, qu’Ottawa dit avoir déjà mis sur la table. Le gouvernement de la CAQ écrit simplement : «La contribution de 1,2 milliard $ du gouvernement fédéral permettra de conclure le financement de ce projet», sans préciser s’il est prêt à aller se servir dans les enveloppes mises à sa disposition, soit le Fonds d’infrastructures vertes et le Fonds de la taxe sur l’essence, qui a été bonifié de 500 millions $ cette semaine par le gouvernement Trudeau.

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a «salué» les développements des derniers jours, mais estime que les fonds fédéraux mis sur la table sont encore insuffisants. «Ça avance, mais c’est encore insuffisant pour boucler le montant total recherché par M. Labeaume.»

François Bonnardel dit qu’il reste des éléments à clarifier concernant l’utilisation de ces sommes. «Le fédéral ne nous facilite pas la tâche. Les députés fédéraux disent que cet argent est dédié aux municipalités et de l’autre côté on nous dit qu’on peut aller l’utiliser complètement pour le réseau de tramway. (...) On me dit : «Déshabille un programme et habille l’autre». Ça ne fonctionne pas comme ça.»

Le gouvernement Legault confirme par ailleurs qu’il «s’assurera de l’interconnexion de ce projet avec la Rive-Sud de Québec par le secteur de la tête des ponts». À l’extrémité est, il y aura une autre interconnexion, par l’entremise du troisième lien.