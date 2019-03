Les Canadiens dominent les Islanders

Les Canadiens de Montréal ont inscrit trois buts en deuxième période et Carey Price a été parfait devant son filet, ce qui a permis aux hommes de Claude Julien de vaincre les Islanders de New York 4 à 0, jeudi soir, au Centre Bell.

Ce gain a permis au CH de devancer momentanément les Blue Jackets de Columbus au huitième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est. Les rivaux du Tricolore pouvaient cependant reprendre la précieuse position plus tard en soirée, eux qui affrontaient les Oilers à Edmonton.

Si les Canadiens ont obtenu la victoire, c’est principalement dû à leur rendement irréprochable lors du deuxième vingt. L’engagement fatidique s’est amorcé avec une réussite de Shea Weber dans les premières minutes de la période. Le capitaine de la Sainte-Flanelle a profité de la confusion créée par une chute d’Andrew Shaw devant le filet pour déjouer le gardien Thomas Greiss d’un tir précis dans le coin supérieur gauche.

Quelques instants plus tard, Price a réalisé un vol aux dépens de Jordan Eberle avec sa mitaine. Le gardien de 31 ans a immédiatement été récompensé par ses coéquipiers, alors que Jonathan Drouin a conclu un magnifique échange avec Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi pour marquer le troisième but des favoris de la foule. L’attaquant québécois a ainsi mis fin à une vilaine séquence de 17 joutes sans toucher le fond du filet.

Jordan Weal a ensuite chassé Greiss du match en redirigeant un tir de la pointe de Jordie Benn. L’autre réussite des Canadiens a été inscrite dans les dernières secondes de la première période. Profitant d’un avantage numérique, Armia a battu le gardien adverse entre les jambes. Il s’agissait d’une première pour lui avec l’avantage d’un homme. Drouin a d’ailleurs obtenu une mention d’aide sur ce but.

Pour sa part, Price a stoppé l’ensemble des 28 tirs qui ont été dirigés contre lui, ce qui lui a permis d’enregistrer un quatrième blanchissage en 2018-2019.

Les Canadiens tenteront de signer un troisième gain consécutif alors que les Sabres de Buffalo seront de passage dans la métropole québécoise, samedi soir.