Matt Lang part à la conquête du monde

Considéré comme le plus bel espoir de la scène new country canadienne, le Québécois Matt Lang vient de signer un contrat de disque et de gérance avec une boîte promue par Sony, ce qui lui permettra de lancer son prochain album non seulement au Canada, mais aux États-Unis et même au Royaume-Uni.

Basée à Toronto, la nouvelle compagnie de disques Jayward Artist Group vient tout juste d’être fondée par deux noms qui pèsent lourd dans l’industrie de la musique canadienne.

Il s’agit de Jill Snell, gérante qui a contribué au développement des carrières d’Avril Lavigne et Dean Brody, entre autres, et de Tebey, un auteur-compositeur qui habite à Nashville et qui a déjà prêté sa plume à One Direction, Cher, Flo Rida et Nick Carter.

Le duo s’est affilié à Sony pour la promotion de sa maison de disques. Ils prennent en charge la carrière du Québécois de 27 ans, qui verra son prochain album distribué à l’international.

« Ça surpasse mes attentes, a-t-il commenté, fébrile, lors d’un entretien avec Le Journal. Le rêve est quand même grand, et il y a beaucoup de monde qui veut ça. »

Après un passage à La Voix en 2015 et la sortie d’un album en français la même année, Matt Lang, alias Mathieu Langevin, a effectué un virage new country qui s’est avéré fort payant.

Vers de nouveaux sommets

Son premier album anglophone, enregistré à Nashville dans un studio qui appartient à Jonathan Cain de Journey, a suscité un engouement dès sa sortie il y a cinq mois. L’opus s’est hissé au palmarès des ventes anglophones durant quelques semaines et a permis au chanteur d’être courtisé par plusieurs maisons de disques qui voulaient l’avoir sous contrat.

« J’ai signé avec une nouvelle compagnie, mais on les a choisis parce qu’ils me ressemblent et ils ont beaucoup de métier derrière la cravate. Je pense qu’ils peuvent m’amener à un autre niveau, que je n’atteindrais pas au Québec », a-t-il fait valoir.

Actuellement en tournée au Québec, Matt Lang affiche complet presque partout où il passe. Le chanteur est allé à Nashville cet hiver et y retournera d’ici l’été pour travailler sur son prochain album, qui verra le jour cette année.

Il sera de nouveau réalisé par Danick Dupelle, un Québécois établi dans la Mecque du country, qui fait partie du groupe Emerson Drive.

De plus, Matt Lang a été sélectionné pour être un des huit finalistes du concours Top of the Country de Sirius XM, une « très belle vitrine » qui lui a permis d’enregistrer une chanson à Toronto, qui sera diffusée prochainement partout au Canada. Le public sera invité à voter pour son artiste favori.

Conquérir l’Europe

Né avec une voix taillée sur mesure pour chanter du country, Matt Lang ne souhaite pas seulement s’exporter chez nos voisins américains, mais vise aussi le marché européen.

Avec Spotify, le chanteur peut voir la provenance du public qui écoute sa musique. Après Toronto, ville où ses chansons sont le plus écoutées, viennent les États-Unis, puis le Royaume-Uni en 3e position.

Matt Lang a aussi la France dans la mire, qui n’est toutefois pas encore atteinte par la vague new country. « Quand j’ai décidé de faire du country, je pensais que ma langue allait être une barrière. Mais le fait que je parle français, ça m’a finalement ouvert plus de portes », dit-il.

Matt Lang est porte-parole du Festival New Country Brome, qui se déroulera dans les Cantons-de-l’Est du 26 au 28 juillet. Pour toutes les dates, visitez mattlangmusic.com.