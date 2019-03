Plusieurs blessés dans l’explosion d’une usine chimique

Une très forte explosion a secoué jeudi une usine chimique dans l'est de la Chine, brisant les vitres d'habitations aux alentours et entraînant un nombre indéterminé de blessés, ont indiqué les autorités et les médias d'État.

La déflagration s'est produite vers 14H50 heure locale (06H50 GMT) dans l'entreprise Tianjiayi Chemical, située dans la ville de Yancheng, dans la province du Jiangsu, a affirmé la municipalité sur le réseau social Weibo.

Des vidéos publiées sur internet par plusieurs médias chinois montrent une énorme boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de haut, ainsi qu'une épaisse colonne de fumée grise s'échappant d'un site industriel.

La télévision d'Etat CCTV a diffusé des images montrant les vitres d'habitations environnantes pulvérisées par le souffle de la déflagration, survenue dans cette ville située à environ 260 km au nord de la métropole de Shanghai (est).

Les pompiers de la province ont indiqué sur leur compte Weibo avoir pris en charge 12 blessés. Les autorités ne font cependant pas état de morts pour l'instant.

«Après l'explosion, les services de sécurité publique, de lutte anti-incendie et du personnel médical ont été dépêchés sur place pour les opérations de secours», a affirmé la municipalité.

«Les habitants du secteur se sont par ailleurs spontanément organisés afin de conduire les blessés à l'hôpital», a-t-elle précisé.

Le Centre national chinois de sismologie a enregistré à 14H48 heure locale (06H48 GMT) un tremblement de terre de magnitude 2,2 dans la ville. L'information, reprise par la municipalité de Yancheng sur son compte Weibo, semble être un indicateur de la puissance de la déflagration.

Les explosions accidentelles surviennent régulièrement en Chine, généralement dans le secteur industriel.

En novembre, une fuite de gaz dans une usine chimique avait provoqué une explosion qui a fait 23 morts, à Zhangjiakou (nord), une ville-hôte des JO d'hiver 2022 située à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Pékin.

En juillet, une autre explosion dans une usine chimique a fait 19 morts et 12 blessés dans la province du Sichuan (sud-ouest). L'entreprise avait illégalement engagé des travaux sans passer de tests de sécurité, selon les autorités.

En 2016, une déflagration dans la canalisation d'une centrale électrique avait tué au moins 21 personnes dans le centre du pays.

Mais un des plus graves accidents industriels est celui survenu en 2015 à Tianjin (nord): une gigantesque explosion dans un entrepôt de produits chimiques avait fait au moins 165 morts dans cette grande ville portuaire, à quelque 120 kilomètres de Pékin.

Le site industriel incriminé stockait quelque 700 tonnes de cyanure de sodium hautement toxique, parmi des milliers de tonnes d'autres composants chimiques dangereux.