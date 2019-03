Premier budget caquiste: des vaches à lait très rentables

Les sociétés d’État du gouvernement s’avèrent plus rentables que prévu. Hydro-Québec, la SAQ, Loto-Québec et Investissement Québec ont remis plus de 5 milliards $, soit 741 millions $ de plus qu’attendu.

Le gouvernement du Québec continue d’ailleurs de sous-estimer les revenus générés par ses sociétés d’État au cours des prochaines années.

Hydro-Québec, qui demeure la société d’État la plus rentable, a ainsi vu à elle seule ses revenus gonfler de 500 millions $ au cours de la dernière année.

La vente de 55 % de ses actions dans le fabricant de moteurs électriques TM4 à la multinationale américaine Dana a permis à Hydro-Québec de récolter 277 millions $.

Les températures froides observées au cours de la dernière année ont aussi fait tourner les compteurs d’Hydro-Québec, générant des ventes d’électricité supplémentaires au Québec.

Le gouvernement prévoit qu’Hydro-Québec lui remettra 2,425 milliards $ au cours de la prochaine année et 2,725 milliards $ en 2020-2021.

Dès l’an prochain, le gouvernement s’est d’ailleurs engagé à remettre 100 % des trop-perçus d’Hydro-Québec.

Pour l’année 2018, seulement 120 des 180 millions $ des trop-perçus seront remis aux clients d’Hydro-Québec sous forme de rabais dans sa prochaine demande tarifaire à la Régie de l’énergie.

Les loteries et le vin

Loto-Québec n’est pas en reste alors que les ventes de billets de loteries ont fait bondir ses revenus de 124 millions $ de plus qu’anticipé au cours de la dernière année.

Outre les gros lots qui rapportent gros, les salons de jeux et les casinos de Loto-Québec ont également vu davantage de joueurs franchir leurs portes.

Le gouvernement touchera 1,36 milliard $ de Loto-Québec pour l’année financière qui se termine le 31 mars et 1,271 milliard $ l’an prochain.

Les ventes de vins et spiritueux de la Société des alcools du Québec (SAQ) ont généré dans les coffres du gouvernement 29 millions $ de plus que prévu au cours de la dernière année (1,141 milliard $).

Québec s’attend que la SAQ lui remettre 1,159 milliard $ au cours de l’exercice 2019-2020 et 1,184 milliard $ pour l’année 2021-2021.

Investissement Québec

Investissement Québec a elle aussi généré davantage de revenus que prévu par la vente de participations dans des entreprises.

Le gouvernement a touché 83 millions $ de plus d’Investissement Québec au cours de la dernière année, soit 194 millions $.

Investissement Québec devrait rapporter 139 millions $ l’an prochain et 133 millions $ en 2020-2021.