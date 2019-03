Prix Écrans canadiens: le talent des finalistes salué

Plusieurs artistes et artisans du cinéma et de la télévision au Canada ont reçu une preuve tangible de leur talent, jeudi soir à Montréal, lors de la remise des certificats confirmant les nominations en vue de la prochaine soirée des prix Écrans canadiens.

Brillant de tous ses feux, le septième art québécois pourrait ressortir gagnant du gala qui se tiendra le 31 mars au Sony Centre for the Performing Arts, à Toronto, car de nombreux films d'ici se retrouvent dans plus d'une catégorie.

Citées chacune à huit reprises, les deux œuvres qui partent favorites sont «Dans la brume» de Daniel Roby et «La grande noirceur» réalisée par Maxime Giroux. Acclamée lors de différents festivals, «Une colonie» proposée par Geneviève Dulude-De Celles fait également très bonne figure avec sept nominations.

La qualité des productions télé n'étant pas en reste, la série historique «Anne with an E» et la comédie «Schitt's Creek» arrivent en tête de liste avec 15 citations chacune, soit une de plus que le suspense «Cardinal» mettant en vedette Karine Vanasse.

Outre cette dernière, Caroline Dhavernas (rôle-titre de «Mary Kills People») et Podz (réalisation de «Vikings») ont reçu aussi leur invitation pour l'événement.