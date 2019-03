Québec ouvre les vannes pour les soins de santé

Pour son premier budget, le gouvernement Legault ouvre les vannes pour financer le réseau de la santé, notamment grâce à l’ajout de 280 millions$ en soins à domicile dès cette année, et de 200 millions$ pour l’embauche de personnel soignant.

Plus gros portefeuille de l’État québécois, le ministère de la Santé bénéficiera d’une hausse de son financement de 5,4% cette année et de 4,1% l’année prochaine.

La part du lion va à la bonification des soins à domicile, un des engagements phares de la CAQ en campagne électorale. La formation de François Legault avait promis une hausse de 200 millions$ par année pendant quatre ans, ce sera plutôt 280 millions$ annuellement sur la même période.

Québec vise une augmentation de 10%, en 2019-2020, du nombre de personnes qui reçoivent du soutien à domicile de longue durée. «On fait le choix d’investir en soutien à domicile en première ligne pour que notre population reste à domicile et éviter des séjours en milieu hospitalier», a commenté la ministre de la Santé, Danielle McCann.

Plus de personnel soignant

Le budget prévoit également 200 millions$ en 2019-2020 pour embaucher plus d’infirmières, préposés aux bénéficiaires et autres professionnels. Un montant supplémentaire de 15 millions$ est débloqué pour former de nouveaux préposés aux bénéficiaires.

Avec ces mesures et d’autres, qui seront annoncées ce printemps, le gouvernement Legault compte réaliser sa promesse de réduire l’attente à l’urgence à 90 minutes. «On est en marche au niveau de la première ligne, et ça, ça va diminuer l’attente à l’urgence ambulatoire. On est à peu près à deux heures, on va tomber à 90 minutes», dit la ministre McCann.

Super-infirmières

De plus, 40 millions$ sont prévus pour intégrer les infirmières praticiennes spécialisées (communément appelés «super-infirmières») au réseau. Le Collège des médecins a récemment accepté que celles-ci posent plus d’actes médicaux.

Malgré ces sommes, le coresponsable des négociations à la Fédération interprofessionnelle du Québec, Roberto Bomba, s’est dit «très déçu» du budget. «Il n’y a aucune mesure pour éliminer le temps supplémentaire obligatoire, c’était pourtant un engagement en campagne électorale. Et il n’y a rien au niveau des ratios professionnels-patients», illustre-t-il. La FIQ se réjouit toutefois des 40 millions$ octroyés pour les IPS.

Enfants handicapés : les parents devront patienter

Autre engagement électoral de la CAQ, les 22 millions$ promis annuellement dès cette année pour venir en aide aux parents d’un enfant nécessitant des soins exceptionnels sont reportés à l’an prochain. Québec étudie présentement les besoins pour évaluer l’aide financière à accorder à ces parents.

D’autres mesures en santé

- 21 millions$ pour les proches aidants par année jusqu’en 2023-2024.

- 70 millions $ pour ajouter 900 lits dans les CHSLD par année jusqu’en 2023-2024.

- 1 milliard$ a été ajouté au Programme québécois des infrastructures pour commencer la construction de trente maisons des aînés, un concept qui remplacera, à terme, les CHSLD.