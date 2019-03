Tesla de nouveau face à des difficultés de livraison

Face à des difficultés pour tenir le rythme de livraison de ses voitures, le patron de Tesla Elon Musk a demandé jeudi «de l'aide» à tous les salariés, priés d'en faire leur «priorité», selon Business Insider.

Le constructeur américain «fait face à la plus grosse vague» de livraisons de son histoire, car il doit livrer ses Model 3 à la fois en Amérique du Nord, mais aussi désormais en Chine et en Europe, a expliqué Elon Musk dans un courriel aux salariés --titré «Besoin d'aide pour les livraisons!»-- publié par le site d'informations économiques.

Le médiatique patron y lance donc la mobilisation générale «pour les dix derniers jours du trimestre: merci de considérer que votre priorité absolue est d'aider à la livraison des véhicules. Cela s'applique à tout le monde», écrit-il.

Concrètement, selon un autre message interne relayé lundi par Business Insider, Tesla cherche des volontaires prêts à conduire les voitures à destination (jusqu'au port par exemple).

Selon l'e-mail d'Elon Musk jeudi, les soucis actuels sont transitoires et le cas de figure «ne se répètera pas dans les trimestres prochains». Il évoque dans certaines régions, «un rythme de livraison 600% plus élevé que lors du pic précédent», l'an dernier.

Après avoir eu bien des difficultés à respecter le rythme de production qu'il s'était lui-même fixé pour le Model 3, le groupe avait dans le courant de l'année dernière déjà fait face à difficultés pour livrer les clients.

Mardi, le groupe avait par ailleurs évoqué un afflux inhabituel de commandes la veille, alors qu'une hausse de tarifs devait intervenir pour les commandes passées après minuit concernant les versions les plus onéreuses du Model 3 et des modèles Model S et X.

«En raison d'un volume particulièrement élevé, Tesla n'a pas été en mesure d'enregistrer toutes les commandes avant minuit lundi, en conséquence, la légère hausse de prix est reportée à mercredi minuit», avait tweeté le groupe, qui n'a actuellement qu'une seule usine, située à Fremont, près de San Francisco (Californie).

Elon Musk a dévoilé la semaine dernière un nouveau modèle, le Model Y, un SUV compact promis pour 2020.

Tesla, dont la situation financière est fragile, compte livrer 400 000 voitures cette année. Son patron est en plein bras de fer avec le gendarme américain de la Bourse, qui lui reproche d'avoir multiplié des tweets dont le contenu était susceptible de tromper les investisseurs.