Un autre Alexandre Bissonnette veut changer de nom

À quelques jours de sa sortie de prison, un détenu nommé Alexandre Bissonnette a déposé une demande de changement de nom pour ne plus s’appeler comme l’auteur de l’attentat de la grande mosquée de Québec.

Ayant une longue feuille de route en matière criminelle, le détenu, qui est âgé de 29 ans, est à peine plus âgé que celui qui a tué six personnes à Québec en janvier 2017.

Au même pénitencier

Comble de l’ironie, les deux hommes sont incarcérés au même pénitencier, à Sainte-Anne-des-Plaines. L’avocat du meurtrier, Charles-Olivier Gosselin, a confirmé au Journal que son client n’est pas celui qui a fait une demande de changement de nom.

Tandis que Bissonnette de Québec purge une peine de pénitencier à vie, son homonyme devrait être libéré dans deux semaines.

Tel que le stipule la procédure, la demande d’Alexandre Bissonnette a été publiée sur le site du Directeur de l’état civil, le 9 mars dernier, et sera affichée jusqu’au 23 mars.

L’adresse du demandeur est bel et bien celle du pénitencier d’Archambault, situé à Sainte-Anne-des-Plaines.

Si le Directeur de l’état civil accepte sa demande, il serait ainsi rebaptisé Olivier Laplante.

Lourd passé criminel

Sur le point d’être libéré d’office, après que sa libération conditionnelle lui eut été refusée en septembre dernier, Bissonnette cumule un lourd passé judiciaire, en plus de problèmes de consommation de drogues.

Depuis l’âge de 18 ans, il additionne les accusations de vols qualifiés, d’introductions par effraction et d’incendie criminel, qui lui ont valu une peine de plus de quatre ans de prison en mai 2016. Sa peine a d’ailleurs été majorée de six mois en septembre dernier, pour méfait.

La Commission des libérations conditionnelles souligne que ses « niveaux de responsabilisation et de motivation » sont faibles, tout comme son potentiel de réinsertion sociale.

Selon le Directeur de l’état civil, un dossier criminel n’est pas un motif sérieux de refus d’une demande de changement de nom. Ce dernier a toutefois refusé notre demande d’entrevue.

– Avec la collaboration de Nicolas Saillant