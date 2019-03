Un deuxième album pour Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant

Le couple formé d’Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant poursuit son aventure musicale sous le nom Comme dans un film, expression qui constituait en fait le titre de son premier album, sorti à l’automne 2016.

Devenu groupe depuis, le duo est désormais entouré de Jean-François Lauzon (basse), Nicolas Grimard (guitare, «lap steel») et Francis Rossignol (batterie) dans son projet, et lançait jeudi, à la salle Le Ministère, à Montréal, son deuxième opus, «La lune est passée par ici». Celui-ci paraîtra sur toutes les plateformes ce vendredi, 22 mars.

Les comédiens, chanteurs et musiciens s’éclatent dans des sonorités folk, rock et country dans leur nouvelle collection, dont chacune des chansons révèle une petite histoire et, surtout, des personnages.

On croise ainsi, à l’écoute de «La lune est passée par ici», un jeune «indomptable mal né», le grand Jack Kerouac et ses haïkus, de même qu’un couple assassin. Des protagonistes «plus ou moins heureux, aux volontés plus ou moins bienveillantes, aux réalités plus ou moins fantomatiques», décrivent les artistes créateurs de ces «courts métrages sonores», qui comparaient aussi leur premier disque à une œuvre cinématographique.

Isabelle Blais, Pierre-Luc Brillant et leurs acolytes de Comme dans un film proposeront l’automne prochain un spectacle mis en scène par Brigitte Haentjens, dérivé de «La lune est passée par ici».