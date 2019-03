Voici 10 choses à retenir du premier budget caquiste

Le gouvernement caquiste a déposé son premier budget jeudi. Voici 10 choses à savoir.

1. 15 G$ de plus en infrastructures sur 10 ans

Le gouvernement ajoute 15 G$ au Plan québécois des infrastructures pour les 10 prochaines années. Les principaux projets visés par cette hausse concernent l’implantation progressive des maternelles 4 ans, l’ouverture de maisons des aînés et la construction d’un troisième lien à Québec.

2. Réduction de la «taxe famille» pour les tarifs de garderie

La taxe famille sera abolie graduellement au cours des quatre prochaines années pour ramener un tarif de garde unique pour tous. Pour 2019, les familles qui ont un revenu de moins de 78 320 $ ne paieront plus de contribution additionnelle.

3. Crédits d’impôt pour les ainés au travail

Cette mesure vise à garder plus longtemps sur le marché du travail les gens de 60 ans et plus en leur accordant une baisse d’impôts supplémentaire variant de 150 $ à 1500 $ selon l’âge. Cela touchera 158 000 travailleurs.

4. Réduction graduelle de la taxe scolaire

Une première réduction des taxes scolaires sera accordée dès cette année, soit le quart du 800 M$ promis par la Coalition avenir Québec en campagne électorale. Une baisse de 200 M$ devrait être appliquée dès le 1er juillet prochain.

5. Des places en CHSLD en attendant les maisons des aînés

Le gouvernement ne prévoit pas ouvrir de maisons des aînés avant 2021-2022. En attendant, 900 lits seront ajoutés aux CHSLD, une dépense de 70 M$ par année. De plus, le gouvernement investira 80 M$ pour améliorer les soins à domicile.

6. Prolongement du programme Roulez vert

Un montant 434 M$ servira à prolonger le programme Roulez Vert jusqu’en 2020-2021. Le gouvernement estime que cela encouragera les Québécois à acheter environ 66 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables et installer 27 500 bornes de recharge à domicile et 1200 au travail.

7. 36 M$ pour des lunettes pour les enfants

Dès septembre prochain, un montant de 250 $ sera remboursé par la RAMQ lors de l’achat de lunettes ou de verres de contact pour chaque jeune de moins de 17 ans, dans une période de 24 mois. Le gouvernement estime que cette mesure favorisera la réussite scolaire.

8. 2 G$ pour le développement des entreprises

Un montant de 1 G$ sera investi au Fonds du développement économique pour favoriser la croissance des entreprises québécoises et le maintien des sièges sociaux au Québec. De plus, la capitalisation d’Investissement Québec passera de 4 à 5 G$, ce qui lui permettra d’investir plus à même ses fonds propres.

9. Les enfants handicapés attendront

Le cadre financier de la Coalition avenir Québec prévoyait que 22M$ serait alloué dès 2019-2020 pour aider les parents d’enfants gravement malades ou ayant une incapacité importante. Toutefois, le budget ne prévoit aucune somme en ce sens avant 2020-2021 puisqu’un examen des besoins est en cours.

10. RénoVert, c’est terminé

Le gouvernement a décidé de ne pas prolonger RénoVert, le programme qui offrait un crédit d’impôt à ceux qui amélioraient l’efficacité énergétique de leurs résidences grâce à des rénovations. Ce programme avait coûté 172 M$ l’an dernier. Les propriétaires auront donc jusqu’au 31 mars 2019 pour conclure une entente avec un entrepreneur qualifié.