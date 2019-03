Alex Harvey passe en demi-finale

Alex Harvey poursuit son parcours jusqu’en demi-finale, vendredi après-midi, lors de l’épreuve de sprint style libre de la Coupe du monde de ski de fond qui se tient à Québec.

Plus tôt dans la journée, Harvey s’était qualifié pour les rondes finales. Le Québécois a obtenu la 23e position pour lui permettre de prendre part aux quarts, où il a terminé deuxième de sa vague.

Harvey, qui se dirigera vers la retraite au terme de la compétition, sera aussi en action samedi, avec le départ groupé style classique, et dimanche, avec la poursuite style libre.

Il a par ailleurs été annoncé, vendredi, que le fondeur québécois sera honoré par le gouvernement fédéral, mardi, lors d’une cérémonie à Rideau Hall. Il recevra ainsi la croix du service méritoire.

«Devenu un modèle pour la jeunesse, Alex Harvey s'investit dans de multiples causes sociales et communautaires en faisant la promotion de modes de vie sains et actifs, de même qu'en mettant l'accent sur la persévérance en milieu scolaire chez les adolescents», a souligné le Bureau de la gouverneure générale du Canada, par voie de communiqué.