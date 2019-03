Bipolarité: «Chaque fois que tu fais une crise, tu brûles ton cerveau»

Le réalisateur Mathieu Arsenault a raconté son parcours avec la bipolarité à Richard Martineau, vendredi matin, sur QUB radio. Il est revenu notamment sur une période de crise au cours de laquelle il a abandonné sa famille (et sa blonde enceinte) et encaissé tous ses REER pour aller rejoindre sa «jumelle» en Californie et mener «une carrière de chaman».

«Tout à coup, il y a une voix qui est apparue dans ma tête qui m’a dit: "il faut que tu ailles en Californie. Tu vas rencontrer ta soeur jumelle là-bas"», s'est-il rappelé.

«À un certain moment, je me suis ramassé dans un champ de pommes grenades dans un désert en Californie et je me roulais tout nu par terre et j’étais sûr que j’étais un dieu-serpent égyptien et que je revenais sur Terre pour faire la révolution», a-t-il poursuivi.

Le réalisateur du documentaire Tenir tête, qui aborde les tabous de la maladie mentale, assure qu’il est possible pour une personne souffrant d’une maladie mentale, en se prenant en main et en se médicamentant, d’avoir une vie «extraordinaire».

«Je peux avoir une vie extraordinaire si je la prends en main, si je me responsabilise et c’est un peu le message que je veux passer», a-t-il lancé au micro de son ex-collègue des Francs-tireurs Richard Martineau.

Au départ, il avoue avoir été «assommé» par la médication. Il ne s’est toutefois pas laissé décourager, et ce, même si les effets secondaires des médicaments peuvent être «terribles».

«Chaque être humain est unique avec une chimie propre et les médicaments interagissaient avec ça. Mais quand tu le trouves [le bon médicament], c’est fantastique. Moi, j’ai une capacité de travail comme je n’ai jamais eue», a-t-il insisté.

«Je peux faire les films que je veux. Moi, j’ai été monteur pendant 20 ans, mais ce que je désirais profondément, c’est être réalisateur, faire des films. Et je le fais maintenant. Je suis sorti de la salle de montage, parce que je prends des médicaments.»

En entrevue à l’émission Politiquement incorrect, Mathieu Arsenault a insisté sur l’ importance, pour un bipolaire, de se médicamenter et de ne pas cesser de prendre ses médicaments lorsqu’il se sent mieux.

«Chaque fois que tu fais une crise, tu brûles ton cerveau. Tu deviens de plus en plus amoché et un moment donné, les médicaments, ça ne marche plus vraiment.»