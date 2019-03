Budget Legault : «On a de l’argent et on le dépense!»

CHSLD, santé, éducation... «Je ne pense pas que quelqu’un va se lever ce matin et dire que les endroits où la CAQ a mis de l’argent, ce sont des folies», a commenté Mario Dumont, au lendemain du dévoilement du premier budget de l’ère caquiste.

«On a de l’argent et on le dépense!» a-t-il résumé.

Mais l’animateur a des doutes sur le fait que l’argent injecté en santé, par exemple, règlera définitivement les nombreux problèmes soulevés à maintes reprises dans les dernières années.

«Quand l’argent rentre vite, quand les gouvernements dépensent dans une seule année de gros montants d’argent qui sont renvoyés dans ces énormes bureaucraties que sont les réseaux de la santé et de l’éducation, on est toujours face à un danger que ce ne soit pas tout l’argent qui se rende aux usagers et aux besoins», explique-t-il.

Par exemple, les gestionnaires pourraient être tentés de changer leur parc informatique vieillissant, de se voter des augmentations de salaires, de renouveler leurs appareils de téléphonie cellulaire... Difficile, dans pareil cas, de s’assurer que les sommes vont effectivement se rendre dans des améliorations de services concrètes.

Mario Dumont s’est dit déçu de ne pas voir l’abondance se traduire en baisses d’impôts. Les surplus budgétaires d’un gouvernement, dit-il, sont la preuve qu’on lui en a trop donné. «D’avoir tellement imposé au Québec, d’avoir donné un petit peu de marge de manœuvre aux contribuables, j’aurais aimé ça.»

«Mais je sais que politiquement, on ne sert pas le dessert au début du repas; dans un mandat de quatre ans, on ne donne pas les baisses d’impôt au début du mandat», conclut l’analyste politique.

