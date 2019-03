Chambly: des milliers de dollars en dépenses personnelles sur les cartes de la Ville

La Commission municipale du Québec, qui gère Chambly depuis la mise sous tutelle, s’intéresse à des milliers de dollars en dépenses personnelles qu’auraient faits le directeur général de la Ville, Michel Larose, ainsi qu’Annie Nepton, directrice des finances.

Mercredi, on apprenait que la tutelle s'intéressait à l'utilisation des cartes de crédit de la municipalité par ces individus. TVA Nouvelles a pu apprendre aujourd'hui que les dépenses qui causent problème s'élèveraient à plusieurs milliers de dollars.

TVA Nouvelles a obtenu trois lettres écrites par Denis Michaud, vice-président de la Commission municipale du Québec, dans lesquelles on peut lire notamment que les tuteurs procèdent à certaines vérifications relativement à l’utilisation des cartes de crédit de la Ville pour des dépenses personnelles faites à des fins de repas, déplacements, congrès, etc.

Dans la lettre adressée à M. Larose, il est écrit : «Vous êtes un des titulaires de ces cartes et nous constatons que, depuis votre entrée en fonction, vous avez utilisé une carte de crédit pour des dépenses personnelles pour un montant de près de 10 000$. La Commission désire avoir des explications sur l’utilisation de la carte de crédit dont vous êtes le titulaire.»

Dans la lettre adressée à Mme Nepton, on apprend que les tuteurs veulent la questionner sur des dépenses de plus de 13 000$ à des fins de repas, de déplacement et de congrès.

Des rencontres avec Mme Nepton et M. Larose sont prévues au cours des prochains jours.