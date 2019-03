Cri du coeur pour des places en garderie dans la Matanie

Le manque de garderies dans la Matanie est de plus en plus problématique. Plusieurs familles doivent désormais conjuguer avec un salaire plutôt que deux, puisqu'il leur est impossible de trouver une place en garderie pour leur enfant.

Les deux CPE de Matane accueillent 128 enfants et ils sont tous deux remplis au maximum de leur capacité. Dans les garderies en milieu familial, la situation est la même.

«Présentement c'est un peu plus difficile de trouver parce qu'on a des milieux familiaux non accrédités qui ont fermé et en ce moment, nous ne sommes pas prêts à recevoir les enfants de ces milieux familiaux qui ont fermés», a expliqué la directrice générale du CPE de Matane, Brigitte Desrosiers.

La situation du manque de places en Matanie risque de s'améliorer en septembre 2020 alors qu'un troisième CPE de 80 places ouvrira ses portes. Évidemment, bien des parents espèrent que des places seront disponibles bien avant.

«Je dois recommencer à travailler dans trois mois, je cherche pour mes deux enfants et je n'ai pas encore trouvé», a expliqué Isabelle Savard présentement en congé de maternité.

Alors que la main-d'oeuvre manque dans la région, de plus en plus de parents, qui désirent travailler, doivent rester à la maison.

«Il y a un grand nombre d'emplois à combler à Matane, c'est terrible, et si plein de mamans ne peuvent pas retourner au travail et combler ces emplois-là, c'est un cercle vicieux», a renchéri Isabelle Savard.

Une infirmière auxiliaire et sa famille ont choisi d'emménager à Matane il y a moins de deux mois pour le travail, mais pour le moment, elle ne peut travailler.

«Après une visite, j'ai eu comme commentaire que lorsque je serais prête, je pourrais retourner passer une entrevue et un examen, mais je ne suis pas prête parce que je ne trouve pas de garderie pour deux de mes enfants», a expliqué Svetlana Cretu-Lisnic, ajoutant qu'avec trois enfants, ils ne peuvent se permettre de vivre sur un seul salaire.

Une garderie privée menacée

Pour ajouter au problème une garderie privée de Matane, qui accueille 53 enfants, éprouve actuellement des difficultés financières. La directrice souhaite que sa garderie soit convertie en garderie privée subventionnée afin d'accueillir davantage d'enfants et pour que les parents qui fréquentent sa garderie paient un tarif moins élevé.

«J'ai dû mettre 17 places de côté étant donné que je ne suis pas subventionnée et que j'attends après le ministère de la Famille pour avoir ces subventions-là. Je n'ai pas l'argent pour embaucher plus de personnel», a expliqué la directrice générale de la garderie les Minis Explorateurs de Matane.

La directrice de la garderie privée a fait une demande de conversion en garderie subventionnée au ministère de la Famille en octobre dernier, mais elle affirme qu'elle n'a toujours pas eu de réponse.

Plusieurs parents, dont les enfants fréquentent la garderie, craignent qu'elle n'en vienne à fermer ses portes.

«Si on n’a pas cette conversion-là, ça va être catastrophique pour plusieurs familles, on s'entend qu'il y a des familles qui ne peuvent pas absorber des tarifs de garde aussi élevés et si on perd nos places, certains vont devoir démissionner ou perdre leur emploi et pour certaines familles ce serait la catastrophe», a souligné Meggie Legault, mère de deux enfants qui fréquentent la garderie les Minis Explorateurs.

En tout, les différentes garderies de la Matanie peuvent accueillir 436 enfants pour un bassin de 880 enfants. Quelque 180 enfants sont actuellement sur la liste d'attente des CPE de Matane.