Des chauffeurs de taxi plongés dans la détresse

Au lendemain de l’annonce du projet de loi visant à réformer l’industrie du taxi, plusieurs chauffeurs se disaient en détresse et envisageaient les pires scénarios, comme une faillite personnelle ou un fonds de pension qui part en fumée.

Chauffeuse de taxi depuis 2012, Nancy Drolet paie encore pour son permis de taxi, qui est aussi son fonds de pension. Elle travaille déjà 16 heures par jour pour arriver financièrement.

«Je viens de m’acheter une maison, il y a 15 jours. Tranquillement, ils me mènent vers la faillite et je ne suis pas la seule, dénonce Mme Drolet. Et c’est ma première maison, dans ma vie, j’étais très heureuse. Là, j’ai le cœur gros. Je ne pourrai pas [arriver].»

La femme n’est pas tendre à l’endroit du ministre des Transports, François Bonnardel.

«Bonnardel et la CAQ n’ont pas de cœur. Ils disent connaître l’industrie du taxi, mais... qu’ils viennent s’asseoir avec nous», ajoute-t-elle.

Mme Drolet estime également que la compensation financière de 250 millions $ n’est vraiment pas suffisante pour aider les taxis.

«Mon permis m’a coûté 200 000 $. Le gouvernement m’a donné 33 800 $. Et il va me donner un autre 33 800 $. Il en reste beaucoup encore à payer. J’ai mis toutes mes économies là-dedans», déplore-t-elle.

«À la rue»

Toni Bouhaidar croit aussi qu’avec ce projet de loi, il se dirige tout droit vers une faillite. L’homme n’a pas fermé l’œil de la nuit suivant l’annonce, qui est une injustice, selon lui.

«J’aimerais qu’il [Bonnardel] se mette dans mes culottes», lance-t-il. M. Bouhaidar peinait à retenir ses sanglots, très affecté par la situation.

«Mon associé et moi, on s’est beaucoup endettés pour réussir à acheter nos permis. Assurément, je vais vers la faillite», lance-t-il, précisant qu’il leur reste 234 000 $ à payer pour les permis.

Le chauffeur de 55 ans déplore aussi que leurs voitures, dont la valeur est estimée à 35 000 $, ne valent plus rien. Il fait ce travail depuis 13 ans, dans le but d’avoir un fonds de pension.

«C’est open bar pour tout le monde, donc nos permis, ça vaut zéro aussi, dénonce-t-il. Au bout de la ligne, je vais me retrouver à quêter dans la rue.»