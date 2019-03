Des mesures qui réjouissent les aînés

Les premières réactions au premier budget caquiste déposé jeudi sont positives du côté des aînés, qui saluent les mesures adoptées par le gouvernement de François Legault.

Notamment, 900 lits seront ajoutés aux CHSLD, une dépense de 70 M$ par année. De plus, le gouvernement investira 80 M$ pour améliorer les soins à domicile.

Un crédit d’impôt pour les aînés au travail a également été annoncé pour garder plus longtemps sur le marché du travail les gens de 60 ans et plus en leur accordant une baisse d’impôts supplémentaire variant de 150 $ à 1500 $ selon l’âge. Cela touchera 158 000 travailleurs.

Dans les cuisines de l’organisme communautaire Sercovie, à Sherbrooke, ces mesures ont été accueillies avec le sourire.

«Je trouve ça extraordinaire de penser aux aînés de cette façon-ci. Mme Marguerite Blais [la ministre responsable des Aînés] mérite qu’on soit content du travail qu’elle a commencé à faire. Il faut espérer que cela continue», a dit une bénévole.

Tous s’entendent pour dire qu’il est important de déployer le plus d’efforts possible pour garder les personnes âgées à domicile.