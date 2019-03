Deux personnes manquent à l’appel après un incendie à Saint-Eustache

Deux personnes manquent à l’appel après un violent incendie survenu la nuit dernière à Saint-Eustache.

Vers 2h30 vendredi, les policiers ont reçu «plusieurs appels» concernant une résidence en flammes sur le boulevard René-Lévesque.

«Ils assistent les pompiers du Service de sécurité incendie en évacuant les résidences à proximité et en établissant un large périmètre de sécurité, déclare le lieutenant Olivier Boucher de la police de Saint-Eustache par voie de communiqué. La résidence touchée est une maison de ville qui a subi de lourds dommages.»

Selon les informations dont les policiers disposent actuellement, les deux personnes qui manquent à l'appel seraient les occupants de la maison. Pour le moment, ils ignorent s'ils se trouvaient à l’intérieur au moment où le brasier a pris naissance. Toutefois, selon M. Boucher, des véhicules étaient stationnés devant le domicile.

Une enquête policière a été ouverte dans le but de déterminer les causes et circonstances de cet incendie. Des spécialistes de la Sûreté du Québec ont également été appelés sur place pour épauler les enquêteurs de la police de Saint-Eustache dans leurs démarches.

Les policiers demandent d’ailleurs à toute personne qui aurait de l’information au sujet de cet événement de communiquer avec eux au 450-974-5300. «L’information reçue est traitée de façon anonyme et confidentielle», indique-t-on dans le communiqué.