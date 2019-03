L’absence de dotations pour les parents d’enfants handicapés dans le premier budget du gouvernement Legault passe mal.

Les parents, qui avaient de grandes attentes, sont très déçus, tout comme les analystes de «La Joute».

«C’est une des choses que je n’ai pas compris dans le budget hier. Je me suis dit que ça n’avait pas de bon sens», a dit Régine Laurent.

«Ce qu’on me dit, c’est qu’on a pas eu le temps d’arrimer les différents programmes mais que l’argent est là. Grouillez-vous si l’argent est là! Mettez du monde et arrimez les programmes au PC! Dites à ses parents-là ce que vous allez faire pour eux!»

L’ancienne mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, n’a pas apprécié la réponse du gouvernement sur le sujet.

«C’est tellement facile de tomber dans le "pattern" de "on n’est pas capable d’arrimer les programmes". Je suis désolée, quand on veut, on peut!», a-t-elle dit.

«La CAQ nous a promis du changement. Ce qu’ils nous disent dans le fond, c’est que c’est une affaire de technique, de programme, de fonctionnaires.»

Elle pense que cet «oubli» du gouvernement pourrait lui être dommageable s’il ne réagit pas rapidement.

«C’est le genre d’affaire qui va les brûler. On ne parle pas de gros montants. C’est facile à faire. Si l’argent est là, faites sortir un ministre et rassurez les parents qui y ont cru.»