Institut de cardiologie de Montréal: don de 4 millions $ pour soutenir la recherche

L’Institut de cardiologie de Montréal vient de recevoir un don de 4 millions $ afin de soutenir les projets de son Centre de recherche en cardiologie.

C’est la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal qui en a fait l’annonce, vendredi, en précisant que ce «don majeur» provient de la Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman.

Cinq recherches et d’autres qui seront bientôt annoncées vont bénéficier de cet argent, dont le Programme CVDGen, le projet de miniorganes en laboratoire et le projet de mégadonnées.

«Les projets de recherche auxquels contribue la Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman feront rayonner l’Institut de cardiologie de Montréal et l’expertise montréalaise», a dit Lino A. Saputo, Jr., président du conseil d’administration de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal.

«Nous sommes extrêmement privilégiés de pouvoir compter sur la Fondation de la Famille Morris et Rosalind Goodman qui croit à notre approche novatrice», a ajouté M. Saputo.

«Nous avons choisi de soutenir la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal en raison de son rôle important dans l’allocation de ressources permettant de mener des projets innovants en recherche fondamentale et appliquée», a indiqué le Dr David Goodman de la Fondation de la Famille Morris et Rosalind Goodman.

Soulignons que le Centre de recherche en cardiologie de l’Institut de cardiologie de Montréal est l’un des plus importants au pays avec ses 625 employés, dont 80 chercheurs et 160 étudiants de l’Université de Montréal, auquel il est affilié. Doté d’un budget annuel de 50 millions $, il réunit dans les mêmes locaux la recherche clinique et la recherche fondamentale, s’appuyant sur 10 chaires de recherche du Canada ou de chaires dotées.