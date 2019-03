Jody Wilson-Raybould fournira des copies de courriels au comité de la justice

L’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould fournira les messages textes et courriels appuyant son témoignage-choc devant le comité de la justice, malgré que ce dernier ait décidé qu'il n'y aurait pas d'autres comparutions dans le cadre de l’affaire SNC-Lavalin.

«Je m’attends à ce que ces renseignements soient considérés par le comité comme faisant partie de mon témoignage du 27 février 2019 et comme suite donnée à celui-ci», écrit Mme Wilson-Raybould dans une lettre envoyée jeudi au président du comité parlementaire, le député libéral Anthony Housefather.

L’ex-ministre précise dans sa missive qu’il lui avait été demandé de fournir ces messages textes et courriels lorsqu’elle a témoigné devant le comité de la justice.

«À ce même sujet, j’ai aussi en ma possession des éléments pertinents de faits et de preuves qui clarifient certaines de mes déclarations et permettent d’élucider l’exactitude et la nature de déclarations faites par des témoins qui ont comparu après moi devant le comité», ajoute-t-elle.

Mme Wilson-Raybould allègue avoir subi des pressions inappropriées et soutenues de la part du premier ministre Trudeau et de son entourage afin qu’elle aide le géant de l’ingénierie SNC-Lavalin à éviter un procès.

Elle dit espérer que les membres du comité de la Justice prendront en considération les éléments qu'elle fournira dans l'élaboration de son rapport.