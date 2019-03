Nombre de passagers record à Montréal-Trudeau

Le nombre de personnes ayant transité à l’aéroport Montréal-Trudeau a atteint un record de 19,4 millions de passagers en 2018, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.

C’est ce qu’a indiqué vendredi Aéroports de Montréal (ADM) en publiant ses résultats d'exploitation pour l’exercice achevé le 31 décembre dernier.

«Cette hausse est d'autant plus remarquable puisque la croissance du trafic passager a connu une augmentation globale de 38 % au cours des cinq dernières années», a indiqué ADM, par communiqué.

C’est le secteur international qui a dopé la croissance à Montréal-Trudeau, avec une augmentation de 10,2 % du nombre de passagers.

Le secteur transfrontalier a pour sa part crû de 7,5 % et le créneau des vols intérieurs, dans une moindre mesure, a augmenté de 3,3 %.

«Avec toujours plus de voyageurs accueillis et de destinations desservies en 2018, Montréal-Trudeau démontre plus que jamais son rôle essentiel de porte d'entrée continentale et de plaque tournante dynamique pour le trafic aérien», a dit Philippe Rainville, le président-directeur général d'ADM.