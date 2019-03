Revenu Québec prend des mesures pour récupérer plus de 170 000 $ d’un trafiquant de stupéfiants

Revenu Québec entend récupérer plus de 170 000 $ d’un trafiquant de stupéfiants de Saint-Léonard-d’Aston, dans la région du Centre-du-Québec, qui s’est reconnu coupable le mois dernier de trois chefs d’accusation en matière de trafic et de possession de stupéfiants.

Michel Sauriol a été arrêté le 12 juin 2018 et a plaidé coupable le 1er février dernier aux accusations qui pesaient contre lui.

Avec l’aide de la Sûreté du Québec, Revenu Québec a pu établir à plus de 369 432 $ les revenus non déclarés et les taxes non perçues et non remises au fisc par Michel Sauriol.

«Les créances établies en ce qui a trait à l'application de la Loi sur la taxe de vente du Québec et de la Loi sur la taxe d'accise totalisent 170 435 $», a précisé le ministère dans un communiqué, vendredi.

Revenu Québec a obtenu, auprès de la Cour supérieure du Québec, les autorisations lui permettant de prendre des mesures de recouvrement visant les biens du trafiquant.

«Ainsi, un avis d'exécution après jugement visant ses biens mobiliers a été obtenu», a souligné le ministère, ajoutant qu’il «a également procédé à l'inscription d'hypothèques légales mobilières et immobilières».