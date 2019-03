Sherbrooke: deux hommes recherchés pour vols

La police de Sherbrooke est à la recherche de deux hommes, d’environ 25 ans, suspectés de vols à l’étalage dans un magasin Walmart de Sherbrooke.

Les faits se sont déroulés le 8 février dernier vers 17 h, dans un Walmart situé du boulevard Josaphat Rancourt.

Selon la police, les deux hommes sont entrés dans le commerce et ont volé de la marchandise pour un montant de 648 $.

Le premier homme recherché mesure 1,83 m et pèse 91 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns ainsi qu’une barbe brune. Au moment des faits, il portait un manteau gris, des jeans, un gilet rouge avec un dessin blanc, des souliers noirs avec des semelles blanches.

Le second suspect mesure 1,80 m et pèse 82 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns ainsi qu’une barbe. Ce jour-là il portait un manteau noir, des jeans et des souliers noirs avec des semelles blanches.

Toute information pouvant permettre de les retrouver peut être transmise au (819) 821-5544 ou au 821-5555.