Tempête à l’horizon: jusqu’à 15 cm de neige vendredi

Une tempête hivernale qui remonte la côte est des États-Unis va apporter un mélange de précipitations sur l’ensemble du Québec. Des accumulations allant de 5 à 15 cm sont attendues pour la journée de vendredi.

La neige va commencer à tomber dès vendredi matin. La pluie devrait prendre le relais au cours de l’après-midi avant une nouvelle chute de neige prévue au cours de la soirée. La tempête déversera jusqu’à 15 cm sur certains secteurs.

Le temps sera généralement nuageux pour tout le monde.

À Montréal, de la neige puis de la pluie intermittente seront au programme de la journée. Une accumulation de 5 cm de neige est prévue. Les températures seront plutôt stables et il fera maximum 3 °C. À Québec la situation sera similaire, on prévoit une accumulation de neige de 5 à 10 cm et le mercure affichera 2 °C.

La neige va se poursuivre dans la nuit de vendredi à samedi, apportant des accumulations supplémentaires sur certaines régions.

La tendance sera au dégagement pour la journée de samedi, notamment à Joliette ou encore à Montréal, avec une alternance de soleil et de nuages. Ailleurs il faudra s’attendre à des averses de neige, ce sera notamment le cas à Québec où la neige devrait tomber toute la journée.

La journée de dimanche devrait être tout aussi instable: des possibilités d’averses de pluie à Montréal sont à prévoir tandis qu’à Québec la neige sera encore présente au moins jusqu’à lundi matin.

La semaine pourrait commencer sous la neige pour la majorité des secteurs, avant un dégagement et le retour du soleil à partir de mardi.