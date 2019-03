Trois ans derrière les barreaux pour avoir délibérément laissé tomber un bébé de 5 mois

Incapable de contenir sa colère devant un bambin de 5 mois en pleurs, Julien Arbour a intentionnellement laissé tomber l’enfant sur l’îlot de la cuisine. Pour avoir «dissimulé» ce geste, l’accusé a été condamné à une peine de trois ans de pénitencier.

En décembre 2016, le petit garçon avait à peine deux mois et demi lorsqu’il a été amené à l’hôpital après qu’une intervenante eut remarqué que le bébé avait le visage bleu et des ecchymoses sur les joues et les tempes. Selon les analyses effectuées, les blessures s’apparentaient alors à des «serrements pour forcer l’alimentation».

L’enquête des policiers a permis d'attribuer ces gestes à Julien Arbour, qui a été accusé de voies de fait. Trois mois plus tard, de nouveau seul en train de nourrir le bambin même s’il n’en avait pas le droit, Arbour a eu un nouvel accès de colère contre l’enfant.

Toute la nuit, le bébé a pleuré sans cesse. «Il se tenait la tête en pleurant alors que son crâne était fracturé», a relaté la juge de l'audience, Hélène Bouillon.

Pourtant, Arbour a gardé le silence et dissimulé ses gestes. Ce n’est que le lendemain, lors d’une visite de routine chez le médecin de famille, que ce dernier a constaté que l'enfant avait le crâne fracturé et l'a immédiatement transféré au CHUL.

Lancé sur le comptoir

L’accusé, après avoir été arrêté une deuxième fois, a avoué qu'il avait perdu patience, qu'il avait laissé tomber l’enfant sur l’îlot de la cuisine et que le petit garçon s’était cogné la tête. Il a également avoué avoir secoué l’enfant un peu plus tard dans la même journée, parce qu’il pleurait sans cesse.

La juge Bouillon a dénoncé les gestes «particulièrement violents» d'Arbour à l'endroit de l'enfant, rappelant «qu’il ne fait rien pour [lui] venir en aide et le laisse souffrant». Le suivi de l’enfant, effectué par une équipe d’intervenants depuis les gestes de violence, fait état d’un petit garçon avec des retards moteurs.

Les dommages causés à l’enfant, en plus d’un rapport présentenciel peu reluisant selon lequel le risque de récidive demeure élevé, ont convaincu la juge de pencher en faveur de la proposition du procureur Michel Bérubé, qui demandait une peine fédérale. Julien Arbour a donc été condamné à une peine de trois ans de pénitencier.