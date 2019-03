Un garçon de 11 ans mordu par un requin sur une plage de Floride

Kael Dewey, 11 ans, n’est pas près d’oublier sa semaine de relâche en Floride. Le garçon de l’Iowa a été mordu au pied par un requin à Stuart Beach, mardi.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Alors que sa mère et lui étaient couchés sur leurs planches (boogie boards), il a senti quelque chose agripper sa jambe et son pied. Il a immédiatement crié à l’aide et ils ont rapidement nagé vers la rive.

«J’ai nagé vers lui le plus rapidement possible, a raconté sa mère à la chaîne américaine CNN. Sur le coup, je me demandais si le requin allait mordre à nouveau, s’il allait l’entraîner sous l’eau.»

Les secours sont arrivés rapidement et l’enfant a été transporté à l’hôpital. Pas moins de 16 points de suture ont été nécessaires.

Ils n’ont pas vu ce qui a mordu le garçon, mais les indices laissent croire qu’il s’agirait d’un requin-tisserand.

Le jeune joueur de baseball se déplace maintenant en béquille, mais cela ne l’a pas empêché de rencontrer des membres de son équipe préférée, les Cardinals de St. Louis, en camp d’entraînement en Floride.

Selon les experts de l’Université de la Floride, moins de morsures de requin ont été rapportées à travers le monde l’an dernier. De 88 en 2017, le nombre est passé à 66 en 2018.

Kael Dewey a assuré que cette attaque de requin ne le gardera pas hors de l'eau, que les chances sont minimes que cela ne se reproduise.