Un travailleur français de La Malbaie menacé de quitter le Québec

Alors que le dépôt du projet de loi 9 par le gouvernement Legault, qui permettra au Québec d’être plus sélectif envers ses immigrants, sème la controverse à travers la province, un travailleur français de La Malbaie vit dans l’angoisse. Son visa de travail expire dans moins de deux semaines et il n’a aucune nouvelle du ministère de l’Immigration.

Cyril Minault a 33 ans. Il y a trois ans, il quittait la France pour venir s’installer dans Charlevoix. Mais le 4 avril prochain, son visa de travail sera expiré. Pourtant, il tente depuis longtemps d’obtenir son Certificat de sélection du Québec, un papier obligatoire pour devenir résident permanent canadien.

«J’ai fait une demande [en Programme Régulier de Travailleur Qualifié] il y a un peu plus de 18 mois. J’ai eu une demande d’envoi de documents supplémentaires au mois de mai 2018. Et c’est depuis que je n’ai plus aucune nouvelle», constate Cyril Minault.

Son emploi régulier lui a permis de refaire une demande de certificat, en février dernier, selon un processus beaucoup plus rapide, soit le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), traitable en 21 jours.

«Cette demande, je l’ai faite et j’ai zéro nouvelle. J’ai contacté le commissaire aux plaintes et on m’a dit de déposer une deuxième demande de PEQ directement par courriel cette fois-ci. Je l’ai envoyé au ministère le 20 février 2019. Et j’ai encore appelé, il y a deux jours, au ministère de l’Immigration, à Montréal, qui n’a aucune trace de cette demande que j’ai envoyée pourtant par courriel avec un accusé de réception. Ce n’est pas un oui, ce n’est pas un non. C’est de l’impuissance», admet-il.

Chose certaine, le gérant de l’Auberge de jeunesse de La Malbaie a adopté la région de Charlevoix.

«J’aime beaucoup le plein air. Ici on peut faire plein de choses l’été, plein de choses l’hiver. Les gens sont vraiment chaleureux. J’ai même eu des propositions d’adoption, même si c’est impossible, mais c’est assez rigolo.»

«Il a le cœur d’un Québécois. Il a le don de se faire aimer. Il a commencé à avoir ses expressions québécoises. Il fait beaucoup pour la région et je pense que c’est quelqu’un de grand, que le Québec n’a pas les moyens de perdre. Je trouve ça malheureux pour lui parce que comme tout le monde, il a un logement, l’électricité à payer», se désole son ami, René St-Yves.

Si rien ne change, dans 13 jours, Cyril Minault n’aura plus le droit de travailler au Québec, malgré que ce soit son désir le plus cher.

La députée assure qu’il aura une réponse

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster a été interpellée dans ce dossier. Émilie Foster a été mise au fait de son histoire et elle assure avoir fait des démarches auprès du ministère de l’Immigration.

«Je suis très sensible à la situation et je comprends l’urgence de la situation et de la problématique. Il semble y avoir eu un imbroglio administratif », a commenté Émilie Foster vendredi en fin de journée.

Elle confirme que le dossier de M. Minault a été pris en main et qu’il est présentement en étude. Elle mentionne que M. Minault recevra une réponse d’ici quelques jours. Toutefois, elle ignore si cette réponse sera positive ou négative.