Vous pourrez bientôt magasiner directement sur Instagram

Chaque jour, plus d’une centaine de millions d’utilisateurs tapent sur des étiquettes de produits sur l’application Instagram.

Dorénavant, avec l’introduction d’un système transactionnel intégré, ceux-ci pourront effectuer leurs achats sans quitter l’application.

Lancé plus tôt cette semaine sur le marché des États-Unis, «Checkout with Instagram» est le nouveau système transactionnel permettant de transiger directement sur la populaire plateforme photo.

Déjà, une vingtaine de marques populaires y participent (Adidas, Burberry, MAC Cosmetics, Michael Kors, Zara, Prada, etc.), de sorte que les acheteurs ne seront plus redirigés sur leurs sites Web respectifs pour compléter leurs achats.

Comment Instagram profitera-t-elle de ce nouveau type d’achalandage?

Principalement en facturant un tarif aux vendeurs, toutefois, Instagram se laisse une marge de manœuvre avant de fixer pour de bon sa tarification.

Le bon côté de cette tactique, les frais pour vendre sur Instagram seront supportés par les commerçants, non par les acheteurs.

Au fur et à mesure que la fonction Checkout s’installe sur les principaux marchés de l’application et que des commerçants l’adoptent, vous verrez de plus en plus le bouton Acheter apparaître sur les produits annoncés, au lieu du traditionnel bouton «Voir sur le site Web».

Achats en un clic ou deux

Comme sur bien d’autres mégaboutiques comme Amazon, les abonnés pourront stocker dans l’application leurs informations de paiement (nom, prénom, adresse, numéro de carte de crédit, etc.) pour accélérer chacune des transactions et éviter de rentrer à chaque fois ces mêmes données.

Et comme sur tout site commercial qui se respecte, les abonnés auront la possibilité de connaître l’état de la commande, de suivre leurs colis, d’annuler la transaction, d’effectuer un retour ou de contacter le vendeur.

Principales cartes de crédit acceptées

Instagram précise que les données personnelles de paiement demeureront sur la plateforme, les commerçants ne recevront de leur côté que le nécessaire pour remplir la commande.

Par rapport aux achats réalisés directement leurs sites Web, les commerçants collecteront beaucoup moins de données personnelles avec le système Checkout with Instagram.

Instagram acceptera les plateformes de paiement que sont PayPal, Visa, MasterCard, de plus elle prévoit permettre aux commerçants d’intégrer leurs outils comme Shopify, CommerceHub, BigCommerce avec la fonction Checkout.